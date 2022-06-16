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Dünya

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumundan tüketici ve sanayicilere gazda tasarruf çağrısı

Bahattin Gönültaş   | 16.06.2022
Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumundan tüketici ve sanayicilere gazda tasarruf çağrısı

Berlin

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA), Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını kısmasının ardından ülkede doğal gaz depolama tesislerini doldurmaya yardımcı olmak amacıyla Alman tüketici ve sanayicilerine doğal gaz tüketimini azaltma çağrısında bulundu.

Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus gaz sevkiyatındaki mevcut kesintiler hepimizi-tüketicileri olduğu kadar sanayiyi de-çok ciddi bir duruma sokabilir. Yapabildiğimiz kadar gaz tasarrufu yapalım ve depolama yoluyla bundan (ciddi durumdan) kaçınalım." ifadelerini kullandı.

Mueller'in "gazda tasarruf çağrısı", Alman hükümetinin "Rus gazını Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım'da yaşanan arz kısıntısını siyasi güdümlü" olarak nitelendirerek "Gazprom'u doğal gaz fiyatlarını yukarı çekmeye çalışmakla" suçlamasının ardından geldi.

Rus enerji şirketi Gazprom, 14 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatının günlük 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe, dün yaptığı açıklamada da günlük 67 milyon metreküpe düştüğünü bildirdi.

Bu arada, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı, Kuzey Akım'daki kapasitenin de düşürülmesiyle azalmaya devam ediyor.

Alman enerji şirketleri Uniper SE ve RWE AG, Rusya'dan daha az gaz aldıklarını açıklarken, Almanya'daki doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 55 seviyesine geriledi.

Bu arada, Almanya, sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrolü, doğal gazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olurken, ülke, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor. Almanya'da konutların yaklaşık yarısı, ağır sanayide elektrik üretmek için kullanılan doğal gazla ısıtılıyor.



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