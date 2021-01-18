Almanya'dan İsrail'e 'Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yeni yerleşimlerin inşasını durdurun' çağrısı
Almanya, İsrail yönetimine Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yeni yerleşim yerlerinin inşasının durdurulması çağrısında bulundu.
Berlin
Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini genişletmesinden son derece endişe duyulduğu belirtilerek, bunun uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarını ihlal ettiği vurgulandı.
Bunun, iki devletli çözümün uygulanabilirliğine de zarar verdiği kaydedilen açıklamada, "Hükümet olarak Batı Şeria'da yeni yerleşim yerlerinin inşasının durdurulması ve Doğu Kudüs'teki inşaat ihale sürecinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, iki devletli bir çözümün hem İsrail'in güvenliği hem de Filistinlilerin haklarının korunması açısından Orta Doğu'daki çatışmaya en iyi çözüm olmaya devam ettiği vurgulandı.
İsrail 780 yeni konut inşasına onay vermişti
İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi, Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşasını onayladığını duyurmuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından 11 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Yahuda ve Samara (Talmudik Batı Şeria) bölgelerinde 800'den fazla yeni konut inşa edileceğini" açıklamıştı.
Yasa dışı yerleşim birimleri
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.
Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.