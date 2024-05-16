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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarına zarar verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimciler, yolları kapatarak Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarına zarar verdi

Ramallah

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yerleşimciler, Nablus'un güneyindeki Yitzhar, Ramallah'ın yakınlarındaki Ayun Haramiye yolları ile Turmusaya beldesinin girişini kapattı.

Nablus'un güneyindeki Zatara kontrol noktasında geçişleri engelleyen yerleşimciler, Filistinlilere ait araçlara taş attı.

Radikal yerleşimciler, duvarlara, Hamas üzerinden sözde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı eleştirdikleri fotoğraflar astı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin nisan ayında Filistinlilere 347 defa saldırı düzenlediği belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 502 Filistinli hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

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