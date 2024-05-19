İsrailli yasa dışı yerleşimciler, Gazze'ye giden yardım tırlarını durdurdu
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yasa dışı yerleşimciler, aylardır süren İsrail bombardımanının yanı sıra açlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarını durdurdu.
Kudüs
İsrail'in 226 gündür yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insani felaket her geçen gün daha da derinleşirken İsrailli yasa dışı yerleşimciler açlıkla mücadele eden Filistinlilere giden yardım tırlarını hedef almaya devam ediyor.
Israel Hayom gazetesinin haberine göre, fanatik İsrailliler, Gazze'ye giden yardım tırlarını Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Terkumya askeri kontrol noktası yakınında durdurdu.
İsrailli yasa dışı yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’da Tulkerim kenti yakınlarında Gazze'ye gönderilen yardım kamyonlarına saldırdı pic.twitter.com/1MirZnCayQ— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 19, 2024
Yollara taşlar döşeyen İsrailli yerleşimciler, tırların, Gazze Şeridi'ne doğru hareket etmesini engellemeye çalıştı.
Ancak yerleşimcilerin engellemelerine rağmen tırların geçişinin sağlandığı bilgisi verildi.
Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoylar sık sık İsrailli aşırılıkçıların ve İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin hedefi oluyor.
Fanatik yerleşimciler, Gazze'ye giden tırlara birçok kez engel olmuş bazı durumlarda da tırları durdurarak içindeki yardımları yağmalamıştı.
Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda yer alan Refah Sınır Kapısı, İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatarak Filistin tarafını işgal ettiği 7 Mayıs'tan bu yana kapalı durumda.
İsrail ordusu, bölgeye düzenlediği kara saldırıları kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı yardım malzemeleri dahil tüm giriş ve çıkışlara kapatacağını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.