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Dünya

Almanya'daki kimya tesisinin katı atık yakma alanında patlama meydana geldi

Almanya'nın Leverkusen kentinde kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Cüneyt Karadağ   | 27.07.2021
Almanya'daki kimya tesisinin katı atık yakma alanında patlama meydana geldi

Berlin

Almanya'nın Leverkusen kentinde, Currenta şirketine ait kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde patlama gerçekleşti.

Leverkusen kent idaresinden yapılan açıklamada, patlamada bir kişinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, 4'ü ağır 16 kişinin yaralandığı, 4 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Patlama nedeniyle kilometrelerce uzaktan görülebilen yoğun duman oluşurken polis, çevredeki ev ve iş yerlerinin cam ve kapılarının kapalı tutulmasını istedi.

Leverkusen itfaiyesi de akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi.

Yoğun duman nedeniyle kentin bazı bölgelerindeki çocuk oyun parkları kapatıldı.

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