Almanya'da yapılan araştırmaya göre Hamburg'daki her 4 polisten 1'i ırkçı ya da aşırı sağcı
Almanya'da yapılan bir araştırma, Hamburg polis teşkilatında çalışan her 4 polisten 1'inin ırkçı ya da aşırı sağcı yaklaşımlara sahip olduğunu ortaya koydu.
Köln
Ulusal basındaki haberlere göre, Hamburg Polis Akademisi, "Hamburg Polisi İçinde Demokrasiye Yönelik Tutum ve Değerler (DeWePol)" başlıklı bir araştırma yaptı.
Araştırmanın sonuçlarına göre, ankete katılan polis memurlarının 4'te 1'i kendisini "ırkçı ya da aşırı sağcı" olarak tanımlarken, yüzde 45'i "sığınmacılara karşı olumsuz tutum benimsediğini" ifade etti.
Sinti ve Romanlar ya da uzun süredir işsiz olanlar gibi grupların da "olumsuz" olarak değerlendirildiği sonucuna ulaşılan araştırmada, polisler arasında Müslümanlara yönelik ise sıklıkla "demokratik olmayan" veya "yabancı" gibi sıfatların kullanıldığı belirlendi.
2 bin 18 polis memuru arasında yapılan araştırmaya katılanların 3'te 1'inin popülist görüşlere açık olduğu, yüzde 7'sinin ise komplo teorilerine inandığı ifade edildi.
Hamburg polis teşkilatı içinde halen 15 eski polis memuru hakkında disiplin soruşturması yürütüldüğü, söz konusu kişilerin WhatsApp gruplarında ırkçı ve Nasyonal Sosyalist içerikler yaymakla suçlandığı kaydedildi.
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