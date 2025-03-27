Dolar
38.01
Euro
41.14
Altın
3,057.36
ETH/USDT
2,013.40
BTC/USDT
87,404.00
BIST 100
9,612.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. - VTR -
logo
Dünya

Almanya'da yapılan araştırmaya göre Hamburg'daki her 4 polisten 1'i ırkçı ya da aşırı sağcı

Almanya'da yapılan bir araştırma, Hamburg polis teşkilatında çalışan her 4 polisten 1'inin ırkçı ya da aşırı sağcı yaklaşımlara sahip olduğunu ortaya koydu.

Mesut Zeyrek  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Almanya'da yapılan araştırmaya göre Hamburg'daki her 4 polisten 1'i ırkçı ya da aşırı sağcı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Köln

Ulusal basındaki haberlere göre, Hamburg Polis Akademisi, "Hamburg Polisi İçinde Demokrasiye Yönelik Tutum ve Değerler (DeWePol)" başlıklı bir araştırma yaptı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, ankete katılan polis memurlarının 4'te 1'i kendisini "ırkçı ya da aşırı sağcı" olarak tanımlarken, yüzde 45'i "sığınmacılara karşı olumsuz tutum benimsediğini" ifade etti.

Sinti ve Romanlar ya da uzun süredir işsiz olanlar gibi grupların da "olumsuz" olarak değerlendirildiği sonucuna ulaşılan araştırmada, polisler arasında Müslümanlara yönelik ise sıklıkla "demokratik olmayan" veya "yabancı" gibi sıfatların kullanıldığı belirlendi.

2 bin 18 polis memuru arasında yapılan araştırmaya katılanların 3'te 1'inin popülist görüşlere açık olduğu, yüzde 7'sinin ise komplo teorilerine inandığı ifade edildi.

Hamburg polis teşkilatı içinde halen 15 eski polis memuru hakkında disiplin soruşturması yürütüldüğü, söz konusu kişilerin WhatsApp gruplarında ırkçı ve Nasyonal Sosyalist içerikler yaymakla suçlandığı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 12 şirkete el konuldu
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Hatay'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Marmara Bölgesi'nde Ramazan Bayramı boyunca yağışlı hava etkili olacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Şura Konseyi Başkanı Ghanim ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Almanya'da yapılan araştırmaya göre Hamburg'daki her 4 polisten 1'i ırkçı ya da aşırı sağcı

Almanya'da yapılan araştırmaya göre Hamburg'daki her 4 polisten 1'i ırkçı ya da aşırı sağcı

EGM, gözaltında bulunanlara kötü muamele iddiasını yalanladı:

Bakan Yerlikaya'dan yasa dışı eylemlere karşı görev yapan güvenlik güçlerine tebrik

Hatay'da Ramazan Bayramı öncesi dron destekli trafik denetimleri yapıldı

Hatay'da Ramazan Bayramı öncesi dron destekli trafik denetimleri yapıldı
Bakan Yerlikaya'dan Cizre'de pamuk şekeri satan engelli genci sevindiren polislere ilişkin paylaşım

Bakan Yerlikaya'dan Cizre'de pamuk şekeri satan engelli genci sevindiren polislere ilişkin paylaşım
Mersin'de şafak operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 91 zanlı yakalandı

Mersin'de şafak operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 91 zanlı yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet