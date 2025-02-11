Almanya'da tren kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarında bir yolcu treni ile tırın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Köln
Hamburg itfaiyesinin yaptığı yazılı açıklamada, 300 kişinin yer aldığı trenin karıştığı kazaya 80 acil arama kurtarma personelinin müdahale ettiği belirtildi.
Yerel basında yer alan haberlerde, trenin acil frenlemesine rağmen duramayarak tıra çarptığı ve meydana gelen kazada 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaza sonrası tırın arka kısmının parçalandığı ve kaza yerinde büyük bir moloz yığınının oluştuğu ifade edildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.
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