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Dünya

Almanya'da tren istasyonundaki bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı

Almanya'nın Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı.

Mesut Zeyrek  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Almanya'da tren istasyonundaki bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı

Köln

Alman basınında yer alan haberlere göre, Hamburg'daki merkez tren istasyonunda bıçaklı saldırıya uğrayan 6 kişi ağır, 6 kişi hafif yaralandı.

Hafif yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, durumu ağır olanlar çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralılardan üçünün hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

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Saldırının sebebi henüz bilinmezken, saldırının ardından bir kadın gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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