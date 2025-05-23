Almanya'da tren istasyonundaki bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı
Almanya'nın Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı.
Köln
Alman basınında yer alan haberlere göre, Hamburg'daki merkez tren istasyonunda bıçaklı saldırıya uğrayan 6 kişi ağır, 6 kişi hafif yaralandı.
Hafif yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, durumu ağır olanlar çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralılardan üçünün hayati tehlikesi olduğu bildirildi.
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Saldırının sebebi henüz bilinmezken, saldırının ardından bir kadın gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.