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Dünya

Almanya'da sosyal medyada işlenen suçlarla mücadelede yeni dönem başlıyor

Almanya'da 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek Sosyal Ağ Platformu Yasası (NetzDG) ile sosyal ağ firmaları, suç içeriklerini Federal Suç Dairesine (BKA) bildirmek zorunda kalacak.

Cüneyt Karadağ   | 11.01.2022
Almanya'da sosyal medyada işlenen suçlarla mücadelede yeni dönem başlıyor

Berlin

Geçen yıl parlamentodaki düzenlemeyle ek ilaveler yapılan Sosyal Ağ Yasası hem platformlar hem kullanıcılar hem de güvenlik birimlerine yeni sorumluluklar getiriyor.

Alman medyasında yer alan haberlerde, Federal Suç Dairesinin sosyal ağ platformlarında nefret başta olmak üzere suç unsuru oluşturan içerikler nedeniyle yılda yaklaşık 150 bin ceza davası açılmasını beklediği ifade edildi.

NetzDG gereği sadece suç içerikleri silinmeyecek, aynı zamanda şüpheliler polise bildirilecek.

BKA'ya bağlı 200 görevli "İnternetteki Suç İçeriğine İlişkin Merkezi Raporlama Bürosu'nda" internet ortamındaki suç içeriklerini raporlayacak ve yürütülen soruşturmaları takip edecek.

Söz konusu yasa ülkede tartışmaya yol açmış, Facebook ve Youtube gibi şirketler cezai sorumluluk açısından tüm gönderileri kendilerinin kontrol etmesi ve şüphe durumunda bunları bildirmesini orantısız bularak yürütmeyi durdurma davası açmıştı.

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