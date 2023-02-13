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Dünya

Almanya'da Seçim Kurulu, Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinin geçici sonuçlarını açıkladı

Almanya’da Berlin eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerinde, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oyların yüzde 28,2’sini alarak birinci oldu.

Erbil Başay   | 13.02.2023
Almanya'da Seçim Kurulu, Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinin geçici sonuçlarını açıkladı

Berlin

Seçim Kurulu, Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinin geçici sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, CDU, 2021’de yapılan seçimlere göre oylarını 10,2 puan artırarak yüzde 28,2'ye yükseltti ve birinci parti oldu.

Eyaletteki mevcut hükümette yer alan partilerden Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranı bir önceki seçime göre 3 puan gerileyerek yüzde 18,4, Yeşiller Partisininki de 0,5 puan azalarak yüzde 18,4 oldu.

SPD, Yeşillerden 105 oy fazla alarak ikinci parti oldu.

Mevcut hükümetin üçüncü ortağı olan Sol parti de 1,5 yıl önce yapılan seçimlere göre 1,9 puan kaybetti ve yüzde 12,2 oranında oy aldı.

Müslüman ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, bir önceki seçimlere göre oy oranını 1,1 puan artırdı ve yüzde 9,1 ile yeniden meclise girdi.

Hür Demokrat Parti (FPD) ise 2021’deki seçimlere göre 2,5 puan kaybederek yüzde 4,6 oranında oy aldı ve yüzde 5’lik seçim barajını aşamayarak meclis dışı kaldı.

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Söz konusu sonuçların ardından CDU’dan Ersin Nas, Emine Demirbüken-Wegner ve Timur Husein, SPD’den Orkun Özdemir, Derya Çağlar, Sebahat Atlı, Ülker Radziwill, Sevim Aydin, Yeşiller’den Taylan Kurt, Tuba Bozkurt, Turgut Altuğ ve Sol Parti’den Elif Eralp ile Ferhat Koçak milletvekili seçildi.

CDU’dan ilk kez meclise giren ve Spandau 2. bölgeden doğrudan milletvekili seçilen Nas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgesindekilerin verdiği büyük destekle milletvekili seçildiğini vurgulayarak, vatandaşlara teşekkür etti.

Nas, seçim bölgesindekilerin kendisine bir görev verdiğine işaret ederek, gelecek dönemde bu görevi mecliste gerine getireceğini belirtti.

Berlin halkının seçimlerde CDU’nun Berlin eyaletini yönetmesini istediğini gösterdiğini vurgulayan Nas, “Ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan Berlin’in temel sorunlarını çözmeye çalışacağız.” dedi.

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