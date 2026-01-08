Dolar
Dünya

Almanya'da olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor

Almanya'da hafta başından itibaren etkili olan şiddetli kar yağışı, don olayları ve kuvvetli rüzgarlar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Mesut Zeyrek  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Almanya'da olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Köln

Alman Meteoroloji Servisi, "Elli" olarak adlandırılan alçak basınç sisteminin sebep olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle halkı mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Ülkedeki olumsuz hava koşullarına bağlı olarak birçok eyalette okullar tatil edilirken, yollarda ölümcül trafik kazaları yaşandı.

Volkswagen, Emden şehrindeki otomobil fabrikasında, tedarik zincirinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle yarın üretimin bir süreliğine durdurulacağını açıkladı.

Meteoroloji Servisi, ülkenin kuzey kesimlerinin halihazırda karla kaplı olduğunu, cumartesi günü Almanya'nın tamamının kar altında kalacağının tahmin edildiğini açıkladı.

Sıfırın altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonu daha da düşerek yer yer eksi 17 dereceye ulaşacağı kaydedildi.

