Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün icra edilecek uçuşların yüzde 5 oranında iptal edileceğini duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı

İstanbul

Havalimanı işletmecisi İSG'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik koşullar nedeniyle uçuşlar yüzde 5 oranında iptal edilecektir. Güncel uçuş durumunuzu havayolunuzun internet sitesinden takip ediniz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
DMM, "Kahramanmaraş'ta vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği" iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bizim tarihimizde ırkçılık yok, bir arada yaşama kültürü var
Başkentte kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı
Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkilemeye yönelik paylaşım yapan kişilere soruşturma
