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Dünya

Almanya'da Noel pazarı saldırısının ardından yabancılara yönelik saldırılarda artış yaşandı

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlenen saldırının ardından Magdeburg şehrinde yabancılara yönelik saldırılarda artış olduğunu bildirildi.

Mesut Zeyrek  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Almanya'da Noel pazarı saldırısının ardından yabancılara yönelik saldırılarda artış yaşandı Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Köln

Şiddet Önleme Danışma Merkezi (SALAM) ve Saksonya-Anhaltlı Göçmen Örgütleri (Lamsa) tarafından yapılan açıklamada, Noel pazarı saldırısının ardından şehirde "yabancı görünümlü" insanların aşağılanması ve saldırıya uğraması vakalarında önemli bir artış kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların ardından kentte göçmen kökenliler için son derece düşmanca bir atmosfer oluştuğu belirtildi.

Birçok yerde sözlü ve fiziki saldırılar yaşandığı kaydedilen açıklamada, Müslüman olarak sınıflandırılan göçmenlere "terörist", "suçlu" ve "serseri" denilerek hakaret edildiği, üzerlerine tükürüldüğü ve tartaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, pazar günü aşırı sağcıların Magdeburg'da çok sayıda göçmeni kovaladığını, çalışanlara ve dernek üyelerine yönelik saldırı, tehdit ve hakaret ettiği aktarıldı.

Olay

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A'nın İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğu anlaşılmıştı.

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