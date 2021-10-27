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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 212 yeni vaka tespit edildi.

Cüneyt Karadağ   | 27.10.2021
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Berlin

Böylelikle ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 bin 212 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam sayının 4 milyon 506 bin 405'e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte 114 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 95 bin 359'a çıktı.

RKI, havaların soğumaya başlamasıyla kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirilmesi ve hala çok sayıda kişinin aşılanmamış olması nedeniyle vaka sayısının gelecek haftalarda daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 118 olarak belirlendi.

İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 55 milyon 200 bine yükseldi. Buna göre, ülkede tam aşılananların oranı yüzde 66,4'e çıktı.

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