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Dünya

Almanya'da ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı yürüyüşe binlerce kişi katıldı

Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020’de gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren 9 kişiyi anmak için başkent Berlin’de binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Erbil Başay   | 20.02.2021
Almanya'da ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı yürüyüşe binlerce kişi katıldı

Berlin

Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020’de gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren 9 kişiyi anmak için çeşitli sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Neukölln ilçesindeki Herrmanstrasse Tren İstasyonu'nda bir araya gelen binlerce kişi, Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı’na kadar yürüdü.

Göstericiler, "Biz unutmaya karşı mücadele edeceğiz", "Hanau her yerde", "Anma, aydınlatma, adalet, netice", "Kundakçıları durdurun", "Hiç unutmayın, Hanau, 19.02.2020" yazılı pankart ve dövizlerle kurbanların fotoğraflarını taşıdı.

Hermann Meydanı’nda duran göstericiler, kurbanlar için bir dakika sessiz kaldı, ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.

Gösterideki konuşmalarda Almanya’da daha önce de Hanau’daki gibi birçok ırkçı saldırı gerçekleştirildiğine işaret edilerek, devletin bunları aydınlatmadığı belirtildi.

Konuşmalarda tüm bu saldırıların ve cinayetlerin unutturulmayacağı vurgulandı.

Berlin polisi, yürüyüşe 6 bin kişinin katıldığı bilgisini paylaştı, gösteriyi organize edenler ise katılımcı sayısının 20 bin olduğunu belirtti.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau'da 19 Şubat 2020’de Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti.

Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti.

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