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Dünya

Almanya'da hükümeti oluşturan partiler vatandaşlık yasası reformunda anlaştı

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi (Grüne) ve Hür Demokrat Partinin (FDP), çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasadaki değişiklik konusunda anlaştıkları ifade edildi.

Cüneyt Karadağ  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Almanya'da hükümeti oluşturan partiler vatandaşlık yasası reformunda anlaştı

Berlin

Süddeutsche Zeitung'un haberine göre, Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısıyla hükümet, vatandaşlığa kabul işlemlerini önemli ölçüde basitleştirmeyi, bu sayede göçmenlerin ülkeye uyumunu kolaylaştırmayı amaçlıyor.

49 sayfalık yasa tasarısı taslağına göre, Almanya'da uzun yıllardır yaşayan göçmenler daha hızlı vatandaş olabilecek.

Almanya'da vatandaşlığa geçmek için mevcut 8 yıl şartı 5 yıla inecek.

67 yaşından büyükler için vatandaşlığa kabulün ön koşulu olarak yazılı sınav şartı yerine mülakat yeterli olacak.

Almanya'da yaşayan ve 5 yıl boyunca yasal olarak çalışmış bir yabancının çocuğu da daha çabuk Alman vatandaşı olabilecek.

Almanya'da güncellenmesi planlanan vatandaşlık yasası ülkedeki en kalabalık yabancı nüfusu oluşturan Türkleri de yakından ilgilendiriyor.

Alman vatandaşı olabilmeleri için Türk vatandaşlığından çıkmaları gereken Türkler yeni yasanın çıkması halinde Türk vatandaşlığını bırakmadan Alman vatandaşlığını alarak çifte vatandaş olabilecek.

Yasa tasarısının Bakanlar Kurulu tarafından yasalaşmasının ardından yaz aylarında Federal Meclis'e sevk edilerek yasalaşması bekleniyor.

Bu arada, yasa tasarısı taslağında, Hür Demokrat Partinin (FDP) itirazları da dikkate alındı.

FDP'nin itirazları sonucu ancak sosyal yardım almayanlar ve herhangi bir suç eylemine karışmamış kişiler vatandaş olabilecek.

Avrupa istatistik kurumu Eurostat'ın rakamlarına göre, Almanya'nın vatandaşlığa kabul oranları Avrupa Birliği ortalamasının altında.

2021 yılı sonu verilerine göre, 83,1 milyon nüfusa sahip Almanya'da yaklaşık 72,4 milyon Alman vatandaşı ve yaklaşık 10,7 milyon yabancı uyruklu kişi bulunuyor.

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