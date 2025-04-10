Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi koalisyon protokolünü onayladı
Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), ülkede yeni hükümetin kurulması konusunda Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) üzerinde anlaştığı koalisyon protokolünü onayladı.
Berlin
CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, çevrim içi yapılan CSU Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından Münih kentinde basın toplantısı düzenledi.
Söder, CSU Bavyera Eyalet Meclisi Grubu ve Federal Meclis Grubunun da katıldığı yönetim kurulu toplantısında koalisyon protokolünün oy birliğiyle kabul edildiğini belirterek, "Böylelikle CSU (protokole) onay veren ilk parti oldu." dedi.
Şimdi diğer partilerin koalisyon sözleşmelerine onay vermesini ve hükümetin bir an önce kurulmasını beklediklerini kaydeden Söder, "Anlaşmaya vardığımız şey Almanya için iyi, Bavyera için de çok iyi." ifadesini kullandı.
Söder, koalisyon protokolüne göre Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldüren ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) Dokümantasyon Merkezi’nin Nürnberg kentinde oluşturulacağını söyledi.
Merkezin, Türk toplumundan bir ölçüde özür dileme anlamına geldiğini dile getiren Söder, "Bu benim kişisel arzumdu." dedi.
23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimden 45 gün sonra hükümet kurmak için müzakere yürüten CDU/CSU ile SPD, dün koalisyon sözleşmesinde mutabakat sağlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.