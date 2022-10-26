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Dünya

Almanya'da hayvanat bahçesindeki teraryum enerji maliyetleri nedeniyle kapatılacak

Almanya'nın en eski dördüncü hayvanat bahçesinin teraryum tesisinin yüksek enerji maliyetleri nedeniyle kapatılacağı bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 26.10.2022
Almanya'da hayvanat bahçesindeki teraryum enerji maliyetleri nedeniyle kapatılacak Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Ankara

Dresden hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, tesis içinde yer alan ve devamlı 28 derecede ısıtılması gereken teraryumun enerji maliyetlerinin artık karşılanamadığı belirtildi.

Açıklamada, 1961'de inşa edilen hayvanat bahçesinin teraryum tesisinin şimdi yüksek enerji maliyetleri nedeniyle kapatılacağı aktarıldı.

Yetkililer, kapatma kararından, zümrüt kertenkelelerinin, Avustralya tatlı su timsahlarının ve yılanların etkileneceğini açıkladı.

Teraryumun, 2023'te orangutan evi inşası tamamlanana kadar kapatılmaması, inşa tamamlandığında teraryumda yaşayan canlıların orangutan evine nakledilmesi planlanıyordu.

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