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Dünya

Almanya'da hafta sonu 3 camiye ırkçı tehditler içeren paketler gönderildi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde bulunan Bochum, Castrop-Rauxel ve Recklinghausen şehirlerindeki 3 camiye ırkçı tehditler içeren paketler yollandı.

Mesut Zeyrek  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Almanya'da hafta sonu 3 camiye ırkçı tehditler içeren paketler gönderildi 2020 yılında, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sontheim beldesindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'nin duvarlarına sprey boyayla haç çizildi, yazılar yazıldı, tabelası karalandı.

Köln

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilere gönderilen paketlerde, Türkçe ve Almanca ırkçı tehdit ve hakaretlerin yanı sıra yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları, domuz eti ve dışkısı yer aldı.

Söz konusu paketler, 27 Ekim Cuma günü Castrop-Rauxel Mevlana Camisi'ne, 28 Ekim Cumartesi günü Recklinghausen Merkez Camisi'ne, 30 Ekim Pazartesi günü Bochum Merkez Camisi'ne posta yoluyla gönderildi.

Paketleri gönderenler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

DİTİB Bochum Merkez Camisi Başkanı Adnan Akçay, DİTİB Recklinghausen Merkez Camisi Başkanı Hayri Yılmaz ve DİTİB Castrop-Rauxel Mevlana Camisi Başkanı Kubilay Çorbacı, yaptıkları ortak açıklamada, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Camilere yönelik saldırıların en sert şekilde kınandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Provokasyonlara karşı her zaman olduğu gibi vakur ve aklıselim duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Bu iğrenç saldırı, bizleri ve komşularımızı derinden üzmüştür. Hem biz hem de cemaatimiz endişe içerisindeyiz. Benzer saldırıların devam etmesi toplumda ciddi kaygılara yol açacaktır. Fail ya da faillerin bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını talep ediyoruz."

Bununla ilgili polis soruşturma başlattı.

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