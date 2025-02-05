Dolar
35.90
Euro
37.39
Altın
2,861.63
ETH/USDT
2,771.00
BTC/USDT
97,205.00
BIST 100
9,719.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığını ziyaret ediyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya'da Filistin destekçileri, Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planını protesto etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterdi.

Erbil Başay  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Almanya'da Filistin destekçileri, Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planını protesto etti Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

Berlin'deki Potsdamer Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını ve İsrail'in Batı Şeria'ya saldırılarını protesto etti.

Filistin bayraklarının yanı sıra üstünde "Sürgüne hayır", "Filistin bizim ülkemiz", "Batı Şeria'ya karşı saldırganlığı durdurun", "Direnmek meşru bir haktır" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, İsrail ve Trump aleyhine sloganlar attı.

Göstericilerden İbrahim İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını daha önce olduğu gibi reddedeceğini söyledi.

Filistinlilerin, Filistin'den kovulmaya yönelik tüm planlara karşı mücadele edeceğini ve ülkelerinde kalacağını vurgulayan İbrahim, "Aynı şekilde Gazze’deki Filistinliler, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den çıkıp Mısır'a gitmeyi reddetti. Buna karşı mücadele edecekler ve Filistin'i özgürleştirmek için Gazze'de kalacaklar." diye konuştu.

İbrahim, Arap ve Müslüman ülkelerin yanı sıra Filistin'in yanında duran dünyadaki demokratik güçlerin, Trump'ın planlarını reddedeceğini kaydetti.

Göstericilerden Abed Derviş de Trump'ın normal bir insan olmadığını, normal insanların böyle şeyler düşünmediğini belirtti.

Derviş, "Normal insan olarak Gazze üzerine düşünmek yerine önce Florida'yı düşünsün. Gazze'deki insanları bir yerlere sürgün etmek yerine ilk önce Florida’daki insanların güvenliğini sağlasın." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin satılıp alınacak bir garimenkul olmadığını kaydeden Derviş, "Onlar insan. Gazze halkı bunu kanla ödedi ve ülkeyi terk etmedi, hiçbir zaman da etmeyecek. Tüm dünya bu insanları Gazze'den kovmak için toplansa da bunu başaramazlar." diye konuştu.

Derviş, dünya toplumlarına, sadece kınamaların yer aldığı basın açıklamaları yapmak yerine, uluslararası hukukun uygulanması yönünde adım atmaları çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki 8 seferi iptal edildi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Türkiye'yle ortak bir çıkarımız var, o da artık bölgede kalıcı barışın yerleşmesi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Emine Erdoğan: Yeni yönetimde bayrağı devralan kıymetli dava arkadaşlarımıza başarılar diliyorum
Bakan Fidan, Filistinlilerin Gazze'den zorla tahliyesi fikrinin kabul edilemez olduğunu belirtti

Benzer haberler

BAE, Trump’ın Filistinlileri tehcir planını reddettiğini açıkladı

BAE, Trump’ın Filistinlileri tehcir planını reddettiğini açıkladı

Almanya'da Filistin destekçileri, Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planını protesto etti

Trump'ın Gazze planı, damadı Kushner'ın bir sene önceki sözlerini hatırlattı

Alman aktivistler X'e dava açarak seçim manipülasyonuna ilişkin verilerini talep etti

Alman aktivistler X'e dava açarak seçim manipülasyonuna ilişkin verilerini talep etti
Beyaz Saray: Başkan, Filistinlilerin "geçici olarak" başka yerlere yerleştirilmesinde kararlı

Beyaz Saray: Başkan, Filistinlilerin "geçici olarak" başka yerlere yerleştirilmesinde kararlı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Trump'ın Orta Doğu'da "cüretkar" adımlar attığını söyledi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Trump'ın Orta Doğu'da "cüretkar" adımlar attığını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet