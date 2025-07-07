Dolar
39.99
Euro
46.98
Altın
3,320.59
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,107.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki bir metrobüsde yangın çıktı. Olay yerinden yayındayız. İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki bir metrobüste yangın çıktı. VTR
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya'da Filistin destekçileri Başbakanlık binasına kırmızı boya sürdü

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Filistin destekçileri, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek ve Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri desteği protesto etmek için Başbakanlık binasının ön cephesine kırmızı boya sürdü.

Erbil Başay  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Almanya'da Filistin destekçileri Başbakanlık binasına kırmızı boya sürdü Fotoğraf: Erbil Başay/AA

Berlin

"Yeni Kuşak (Neue Generation)" adlı oluşuma bağlı "Palestine Rising" grubu destekçisi iki aktivist, Başbakanlık binası önünde eylem yaptı.

Binanın ön cephesine kırmızı boya süren aktivistler daha sonra gözaltına alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yeni Kuşak'tan yapılan açıklamada, aktivistlerin gerçekleştirdikleri boyalı eylemle Gazze'deki soykırıma dikkati çektiği ve Almanya'nın "suç ortaklığına" son vermesini talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki şiddete yönelik artan eleştirilere rağmen Almanya'nın İsrail'e milyonlarca avro değerinde silah ihraç etmeye devam ettiğine işaret edildi.

"Alman yönetiminin ellerinde kan var." ifadesine yer verilen açıklamada, Almanya'nın silah tedarik etmeye devam ederek bu ve gelecekteki suçlara dahil olduğu kaydedildi.

Eylemcilerden Fabian Beese, Gazze Şeridi'nde her gün insanların öldüğünü görmenin yüreğini parçaladığını belirterek, "Hükümetimizin bunu desteklemesi beni şaşkın bırakıyor. Acıların her geçen gün artmasına rağmen Almanya silah tedarik etmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun kabul edilemeyeceğini vurgulayan Beese, "Silah tedarikinin derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Hiçbir Alman parası ve hiçbir Alman silahı daha fazla acıya neden olmamalı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kilis'te ormanlar yangınlara karşı jandarma tarafından denetleniyor
Çankırı'nın içme suyunu karşılayan Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 27'nin altına düştü
DMM'den son Kabine Toplantısı'yla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Uzmanından orman yangınları konusunda "kritik zaman" uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Benzer haberler

Almanya'da Filistin destekçileri Başbakanlık binasına kırmızı boya sürdü

Almanya'da Filistin destekçileri Başbakanlık binasına kırmızı boya sürdü

Mercedes-Benz'in ikinci çeyrek satışları yüzde 9 düştü

Almanya’nın 1000 adet Leopard 2 tipi ana muharebe tankı alımını değerlendirdiği iddia edildi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni temmuzda son 40 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni temmuzda son 40 ayın en yüksek seviyesine ulaştı
Greenpeace, derin deniz madenciliğine karşı Berlin'de protesto düzenledi

Greenpeace, derin deniz madenciliğine karşı Berlin'de protesto düzenledi
Almanya'nın üç eyaletindeki orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor

Almanya'nın üç eyaletindeki orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet