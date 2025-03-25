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Dünya

Almanya'da Federal Meclis Başkanlığına CDU'lu Julia Klöckner seçildi

Almanya'da Federal Meclis (Bundestag) Başkanlığına Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) adayı Julia Klöckner seçildi.

Cüneyt Karadağ  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Almanya'da Federal Meclis Başkanlığına CDU'lu Julia Klöckner seçildi Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

23 Şubat'taki genel seçimlerin ardından ilk genel kurulda yapılan seçimde Klöckner, oylamaya katılan 630 milletvekilinin 382'sinin oyunu alarak 21. yasama döneminin meclis başkanı oldu.

Klöckner, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Bana gösterilen güven ve verilen oylar için teşekkür ederim." dedi.

Bu göreve seçilen dördüncü kadın başkan olarak kayıtlara geçen Klöckner, oylama sonrası görevini eski Başkan Baerbel Bas'dan devraldı.

Julia Klöckner eski Başbakan Angela Merkel hükümeti döneminde Tarım Bakanlığı görevinde de bulunmuştu.

Meclis başkan yardımcılığı için ise Hristiyan Sosyal Birlik Parti'den (CSU) Andrea Lindholz, Yeşiller'den Omid Nouripour, Sol Parti'den (Die Linke) Bodo Ramelow ve Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nden (AfD) Gerold Otten adaylığını koydu.

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