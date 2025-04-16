Almanya'da federal mahkeme, Yunanistan üzerinden ülkeye gelen sığınmacıların geri gönderilebileceğine hükmetti
Almanya'da federal mahkeme, Yunanistan üzerinden ülkeye gelen bekar, sağlam ve sağlıklı sığınmacıların geri gönderilebileceğine hükmetti.
Köln
Leipzig Federal İdare Mahkemesi, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin başvurularını kabul edilemez bularak reddettiği ve Yunanistan'a geri gönderilmelerine karar verdiği sığınmacıların açtığı davayı karara bağladı.
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Mahkemenin kararına göre, Yunanistan üzerinden Almanya'ya gelen bekar, sağlam ve sağlıklı sığınmacılar geri gönderilebilecek.
Kararda, Yunanistan'daki kabul sistemindeki eksikliklere rağmen bu savunmasız olmayan grubun aşırı bir zorlukla karşı karşıya kalmadığı, dolayısıyla bu kararın uygulanmasıyla insan haklarının ihlal edilmeyeceği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.