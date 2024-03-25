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Dünya, Ramazan 2024

Almanya'da düzenlenen açık hava iftarına yaklaşık 3 bin kişi katıldı

Almanya'nın Ludwigsburg kentinde Müslümanlar ve Almanlar, şehir merkezinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Mesut Zeyrek  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Almanya'da düzenlenen açık hava iftarına yaklaşık 3 bin kişi katıldı

Köln

İslamische Gemeinschaft Ludwigsburg (IGL) Camisi tarafından düzenlenen iftara soğuk havaya rağmen yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, ramazana özel ezgiler dinletildi.

IGL Cemiyet Başkanı Abdurrahman Polattimur, aylar süren hazırlıkların ardından iftar programını icra etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, katılımcılara, programa katkıda bulunan sponsorlara ve özellikle yönetim ekibine teşekkür etti.

İftar programına Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar, Ludwigsburg Belediye Başkanı Andrea Schwarz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus'un yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çevre sakinleri katıldı.

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