Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.93
BIST 100
94,783.14
Altın
1,285.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklama yapıyor CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak açıklama yapıyor
logo
Dünya

Almanya'da aşırı sağcıların iç savaş senaryosuna hazırlandığı iddiası

Alman istihbaratının, aşırı sağcıların "iç savaş senaryosuna ve kamu düzeninin çökmesine hazırlandıklarına" ilişkin ipuçlarının olduğu bir rapor hazırladığı iddia edildi.

Erbil Başay   | 28.04.2019
Almanya'da aşırı sağcıların iç savaş senaryosuna hazırlandığı iddiası

Berlin

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatının (İç İstihbarat Servisi) aşırı sağcıların "iç savaş senaryosuna hazırlandıklarına" yönelik ipuçlarının yer aldığı bir rapor hazırladığı ileri sürüldü.

Alman "Welt am Sonntag" gazetesi, Anayasayı Koruma Teşkilatının hazırladığı "aşırı sağcı terör eğilimleri ve potansiyeller" konulu gizli bir rapora yer verdi.

Almanya'da şiddet yanlısı aşırı sağcılardan gelecek tehlikenin arttığına işaret edilen raporda, aşırı sağcıların örgütler ve oluşumların dışında küçük gruplarda veya bireysel olarak ortaya çıkmaya başladığı belirtildi.

"Çok sayıda aşırı sağcı birkaç ay veya birkaç yıldan beri aktif ve bunların bir kısmı daha önce bilinmeyen kişiler." denilen raporda, bu kişilerin büyük çoğunluğunun 30 yaşında erkekler olduğu ve aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu kaydedildi.

Aşırı sağcıların iletişimlerini öncelikle internet üzerinden sağladıklarına işaret edilen raporda, "Resmi makamlar, aşırı sağcıların iç savaş senaryosuna ve kaygı duyulan kamu düzeninin çökmesine hazırlandıklarına ilişkin ipuçları buldu." denildi.

Raporda, aşırı sağcıların bombalı saldırı alıştırması da yaptığı belirtildi.

Aşırı sağcı teröristlerin gerçekleştirdikleri eylemlerde yeteri kadar organize olmadığının görüldüğü ifade edilen raporda, aşırı sağcıların internet ve sosyal ağlar üzerinden iletişim sağladıkları için takip edilmelerinin zorlaştığına dikkat çekildi.

Gazetede ayrıca, Almanya Kriminal Dairesi'nin (BKA) ülkede her vakit saldırı yapma riski taşıyan 33 aşırı sağcının bulunduğu ve bu sayının geçen yıl 22 olduğuna yönelik açıklamasına da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin’in küresel açılımlarında düşünce kuruluşlarının etkisi
GÖRÜŞ - Veliaht Prens’in güç sarhoşluğu ve Suudileri bekleyen tehlike
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları

Benzer haberler

Almanya'da yabancı ve Müslüman karşıtlığı hala üst seviyede

Almanya'da yabancı ve Müslüman karşıtlığı hala üst seviyede

Mozart ödüllü Ali kemanını elinden bırakmıyor

Sofralık zeytinin dörtte biri Almanya'ya ihraç edildi

Türkiye'den Almanya ve Portekiz'e taziye

Türkiye'den Almanya ve Portekiz'e taziye
Almanya'da 467 Neonazi sırra kadem bastı

Almanya'da 467 Neonazi sırra kadem bastı

Yenilenebilir enerjide Türk-Alman iş birliği artacak

Yenilenebilir enerjide Türk-Alman iş birliği artacak