Dolar
31.15
Euro
33.80
Altın
2,036.61
ETH/USDT
3,277.10
BTC/USDT
57,057.00
BIST 100
9,295.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Kartal’da halka hitap ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Eskişehir’de "İleri Prototip İstasyonu Projesi"nin açılış töreninde konuşuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya: Ukrayna'ya Avrupa ve NATO ülkelerinden askeri birlikler gönderilmeyecek

Almanya Başbakanı Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un savaşı Rusya'nın kazanmaması için Ukrayna'ya asker gönderilebileceği önerisine karşı çıkarak Ukrayna'ya, Avrupa ve NATO ülkeleri tarafından askeri birliklerin gönderilmeyeceğini söyledi.

Erbil Başay  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Almanya: Ukrayna'ya Avrupa ve NATO ülkelerinden askeri birlikler gönderilmeyecek

Berlin

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Freiburg kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Paris’te Macron'un ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Birkaç hafta önce Ukrayna'ya desteğin artırılması çağrısında bulunduğunu anımsatan Scholz, "Bunun anlaşıldığı izlenimi edindim. Herkes daha fazla şey yapmak istiyor." dedi.

Başbakan Scholz, konferansta bu desteğin nasıl yapılandırılmasının görüşüldüğünü belirtti.

Burada başından beri mutabık kalınan hususların gelecek için de geçerli olacağının ele alındığını aktaran Scholz, "Yani Ukrayna topraklarında Avrupa devletleri ya da NATO devletleri tarafından gönderilmiş hiçbir kara birliği, hiçbir asker olmayacak. Ülkelerimizde görev yapan askerler de savaşa aktif olarak katılmayacak." şeklinde konuştu.

Scholz, bu konuda uzlaşmaya varılmasının iyi ve önemli bir ilerleme olduğunu kaydetti.

Konferansta kapsamlı görüşme yapılmasından memnuniyet duyduğunu aktaran Scholz, konferansın Almanya ile Fransa arasındaki iyi bir işbirliği olduğunu gösterdiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Scholz, toplantıda yeni kararların da alındığını aktararak sadece Avrupa'da üretim kapasitelerinin nerelerde genişletilebileceği veya kendi kaynaklarından Ukrayna'ya daha fazla desteğin nasıl sağlanabileceğinin yanında, Avrupa fonlarıyla Avrupa dışındaki ülkelerden alım yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullanmıştı. Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajı veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Martı, "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği" için 376 bin dilekçeyi İBB'ye teslim etti
Osmaniye'de orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı andı
KDK'nin "Gazze: İnsanlığın Felaketi Özel Raporu" açıklandı
Ankara'da okulda başını sıraya çarpan Mira'nın sağlık durumu iyiye gidiyor

Benzer haberler

Almanya: Ukrayna'ya Avrupa ve NATO ülkelerinden askeri birlikler gönderilmeyecek

Almanya: Ukrayna'ya Avrupa ve NATO ülkelerinden askeri birlikler gönderilmeyecek

Kremlin: Batı, Ukrayna'ya asker gönderirse NATO-Rusya çatışmasının yaşanması kaçınılmaz

Çekya Başbakanı, 15 AB ülkesinin Ukrayna'ya mühimmat satın alınması için destek vereceğini belirtti

İsrail'i protesto için kendini yakan ABD askeri, Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen "Buazizi"ye benzetildi

İsrail'i protesto için kendini yakan ABD askeri, Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen "Buazizi"ye benzetildi
Macron'dan "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" mesajı

Macron'dan "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" mesajı
Fransa'nın ev sahipliğinde Ukrayna'ya destek konferansı düzenlendi

Fransa'nın ev sahipliğinde Ukrayna'ya destek konferansı düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet