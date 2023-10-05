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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya, Ukrayna’ya kış aylarında Patriot hava savunma sistemi vermeyi taahhüt etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya kış ayları için bir Patroit hava savunma sistemi daha vereceklerini söyledi.

Erbil Başay  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Almanya, Ukrayna’ya kış aylarında Patriot hava savunma sistemi vermeyi taahhüt etti

Berlin

Scholz, İspanya’nın ev sahipliğinde Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Toplantıda, Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısının en önemli konulardan biri olduğunu aktaran Scholz, burada Ukrayna'nın bağımsızlığını ve egemenliğini savunmasına ilişkin desteğin nasıl sürdürülebileceğinin ele alındığını belirtti.

Scholz, Almanya'nın Ukrayna’nın arkasında durduğunu ve ülkeyi desteklediğini vurgulayarak, Almanya'nın ABD’den sonra Ukrayna’ya en fazla destek veren ikinci ülke olduğunu kaydetti.

Almanya'nın geçmişte Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi verdiğini anımsatan Scholz, "Burada Ukrayna Devlet Başkanı'na kış ayları için bir sistem daha vereceğimizi söyledim." dedi.

Scholz, Patriot'un en etkin hava savunma sistemi olduğunu belirterek, "Şu anda en çok ihtiyaç duyulan şey, bu yüksek verimli sistemle (Ukrayna’nın) hava savunmasını sağlamaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Scholz, Rusya'nın kış aylarında füze ve İHA saldırılarıyla Ukrayna'daki altyapı ve şehirleri yeniden tehdit edebileceğini vurguladı.

Ukrayna’nın Almanya'dan talep ettiği "Taurus" tipi seyir füzelerinin neden verilmediğine ilişkin soru üzerine Scholz, Ukrayna'ya askeri destek konusunda alınacak her türlü kararın dikkatle tartılması gerektiğini, savaşı tırmandırmak ve çatışmanın parçası haline gelmek istemediklerini yineledi.

Scholz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, buradaki ortak çabanın yıl sonuna kadar Michel'in Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmeleri hızla organize etmesine destek verilmesi olduğunu ifade etti.

Başbakan Scholz, böylece bu yıl içinde belki kalıcı bir barış sürecinin tesis edilebileceğini kaydetti.

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