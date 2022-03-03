Dolar
14.14
Euro
15.69
Altın
1,935.98
ETH/USDT
2,914.90
BTC/USDT
43,549.00
BIST 100
2,014.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Edirne’de “İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması” programında konuşuyor BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde düzenlenen programda konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Almanya, Ukrayna’daki insan hakları ihlallerinin araştırılmasını istedi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın askeri saldırganlığına başlamasından bu yana Ukrayna’da işlenen tüm insan hakları ihlallerini araştırmak için acilen bir soruşturma komisyonu kurulmasını istedi.

Erbil Başay   | 03.03.2022
Almanya, Ukrayna’daki insan hakları ihlallerinin araştırılmasını istedi

Berlin

Baerbock, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumuna video mesajla katıldı.

Ukrayna’da yüz binlerce kişinin ülkelerinden kaçtığını belirten Baerbock, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Ukrayna halkına, özgürlüğüne ve temel haklara bir saldırıdır. Bu aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne de bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Baerbock, bunun insan haklarına da ciddi bir saldırı olduğunu belirterek “Ciddi insan hakları ihlalleri yargılanmalıdır. Bu nedenle Belarus, Güney Sudan, Suriye ve Myanmar için hesap verebilirlik mekanizmalarını genişletmemiz gerekiyor. Rusya'nın askeri saldırganlığına başlamasından bu yana işlediği tüm insan hakları ihlallerini araştırmak için acilen Ukrayna'ya yönelik bir soruşturma komisyonuna ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

Mısır, Venezuela veya Belarus'taki insan hakları aktivistlerinin seslerine kulak verilmesi gerektiğini ifade eden Baerbock, "Çatışma ve krizlerde en savunmasız olan kadınların yaşadıklarını dinlemeye ihtiyacımız var." dedi.

Baerbock, geçen ay Ukrayna'nın doğusuna yaptığı ziyarette temas hattındaki kadınların kendisine "Kadınlar güvende olmadığı sürece kimse güvende değil." dediğini aktardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, bundan dolayı kadın ve genç kızların haklarını güçlendirmek istediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Artık bireysel sorumlulukların ön planda olması gereken bir evreye geçtik
Futbol müsabakalarında HES Kodu sorgulanmayacak
TURKOVAC aşı çalışmalarına destek için gönüllü gençler aranıyor
Türkiye'de 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19, dünyada bunaltı ve depresyonu yüzde 25 artırdı

Benzer haberler

Almanya, Ukrayna’daki insan hakları ihlallerinin araştırılmasını istedi

Almanya, Ukrayna’daki insan hakları ihlallerinin araştırılmasını istedi

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’tan Rusya’ya müzakere masasına dönme çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Rusya, askerlerini derhal geri çekmeli