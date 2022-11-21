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Dünya

Almanya: (Terör saldırısında) PKK'nın sorumluluğuna ilişkin emareleri ciddiye alıyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısında terör örgütü PKK’nın sorumlu olduğuna ilişkin emareleri ciddiye aldıklarını söyledi.

Erbil Başay   | 21.11.2022
Almanya: (Terör saldırısında) PKK'nın sorumluluğuna ilişkin emareleri ciddiye alıyoruz

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’nin Suriye'ye ve Irak’ın kuzeyine düzenlediği operasyonu değerlendirdi.

Türkiye'nin, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki çeşitli noktalara yoğun hava ve topçu harekatı yaptığına dair haberleri gördüklerini belirterek, “İstanbul’daki korkunç terör saldırısından sonra Alman hükümetinin, Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açık şekilde ifade ettiğini hatırlıyorsunuzdur. Biz, PKK'nın veya Türkiye'de onunla bağlantılı grupların sorumluluğuna ilişkin mevcut emareleri de çok ciddiye alıyoruz." diye konuştu.

Burger, PKK’nın Avrupa Birliği’nde (AB) terör organizasyonu olarak listelendiğini aktararak, Türkiye’nin eylemlerinde meşru müdafaa hakkını kullandığını ifade ettiğini söyledi.

"Türkiye'yi orantılı hareket etme ve bu bağlamda uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." diyen Burger, gergin olan durumu daha da artıracak bir şey yapılmasından kaçınılmasını istedi.

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