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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna'ya Leopard tankları gönderilmesi kararın ne olacağını bugünden söyleyemeyiz

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, "(Ukrayna'ya Leopard tankları gönderilmesi) Kararın ne olacağını bugünden söyleyemeyiz." açıklamasında bulundu.

Cüneyt Karadağ   | 20.01.2023
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna'ya Leopard tankları gönderilmesi kararın ne olacağını bugünden söyleyemeyiz

Berlin

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