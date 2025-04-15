Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Ukrayna’ya Taurus füzelerinin sağlanması konusuna şüpheyle bakıyor
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkenin yeni başbakanı olması beklenen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz’in Almanya'nın da Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerini sağlayabileceği çıkışına şüpheyle yaklaştı.
Berlin
Sosyal Demokrat Partili (SPD) Pistorius, Hannover kentinde partisinin düzenlediği etkinlikte yaptığı açıklamada, kendisinin Ukrayna’ya Taurus füzeleri verilmesinden yana olduğu yönündeki açıklamalara tepki göstererek, "Ben hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim." dedi.
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Pistorius, Ukrayna’ya Taurus füzelerinin verilmesi için iyi argümanların bulunduğunu belirterek, “Ancak buna karşı iyi ve çok sayıda argüman da var.” diye konuştu.
Almanya’nın Avrupalı ortaklarla koordinasyon içinde Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerini sağlayabileceği konusunu da değerlendiren Pistorius, "Böyle bir sisteme sahip herhangi bir Avrupalı ortak tanımıyorum.” şeklinde konuştu.
Avrupa'dan Fransa ve İngiltere’nin Ukrayna’ya seyir füzeleri sağladığı biliniyor. Ancak bunların Taurus füzelerine göre daha kısa bir menzile sahip olduğu belirtiliyor.
CDU Genel Başbakanı Merz, Ukrayna’ya Taurus seyir füzlerinin sağlanmasını savunarak “Avrupalı ortaklar halihazırda seyir füzelerini teslim ediyorlar. İngilizler bunu yapıyor, Fransızlar bunu yapıyor, Amerikalılar da zaten yapıyor. Bunun koordine edilmesi gerekiyor ve eğer koordine edilirse Almanya da buna katılmalı." ifadelerini kullanmıştı.
Almanya’da yaklaşık 3,5 yıldır görevde olan Başbakan Olaf Scholz, ülkesinin savaşa sürüklenmesinden endişe duyduğu için Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerini sağlamayı reddetmişti.
Ülkede Merz liderliğinde 6 Mayıs’ta CDU/CSU-SPD arasında kurulması planlanan yeni hükümette Boris Pistorius’un yeniden savunma bakanı olması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.