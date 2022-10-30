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Dünya

Almanya Rusya'yı uluslararası topluma verdiği taahhütleri yerine getirmeye çağırdı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya, Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına ilişkin uluslararası topluma verdiği taahhütleri yeniden yerine getirme çağrısında bulundu.

Erbil Başay   | 30.10.2022
Almanya Rusya'yı uluslararası topluma verdiği taahhütleri yerine getirmeye çağırdı

Berlin

Baerbock, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyada milyonlarca insanın açlık çektiğini belirterek, Rusya'nın tahıl gemilerinin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

"Bu durmalı. Rusya'dan uluslararası topluma verdiği taahhütleri yeniden yerine getirmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullanan Baerbock, insanların bir sonraki öğünü ödeyip ödemeyeceğinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş planlarına bağlı olmaması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin temmuzda anlaşma için arabuluculuk yaptıktan sonra tahıl fiyatlarının katlanılabilir seviyeye gerilediğine işaret eden Baerbock, 9 milyon ton tahılın yeniden dünya pazarına girdiğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı dün, Ukrayna'dan tahıl ürünlerin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldıklarını bildirerek, Rus tarafının koridordan geçen sivil gemilerin güvenliğini artık garanti edemeyeceğini duyurmuştu. Açıklamada, Ukrayna'nın tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru örtü olarak kullanarak Sivastopol'daki deniz üssünde, Rus Karadeniz Filosunun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla büyük hava ve deniz saldırıları düzenlediği ifade edilmişti.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı.

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