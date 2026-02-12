Dolar
43.65
Euro
52.00
Altın
5,065.65
ETH/USDT
1,977.40
BTC/USDT
67,497.00
BIST 100
13,876.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Almanya, NATO Askeri Komitesi Başkanlığı için Genelkurmay Başkanı Breuer'i aday gösterdi

Almanya'nın, Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer'i, NATO Askeri Komitesi Başkanlığına aday gösterdiği bildirildi.

Erbil Başay  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Almanya, NATO Askeri Komitesi Başkanlığı için Genelkurmay Başkanı Breuer'i aday gösterdi

Berlin

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Pistorius, eylülde NATO Askeri Komitesi Başkanının seçileceğine işaret ederek, "Bu komite için Almanya olarak Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer gibi mükemmel bir adaya sahip olduğumuz için çok mutluyum." dedi.

Genelkurmay Başkanının son yıllarda Almanya'nın savunma gücünü artırmaya yönelik önemli katkılarda bulunduğunu ifade eden Pistorius, Breuer'in, özellikle Avrupa'daki tehdit durumuyla ilgili analitik yetenekleri ve öngörüsü sayesinde adını duyurduğunu ve bu nedenle çok sayıda destekçisi olduğunu kaydetti.

Pistorius, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Breuer'i aday gösterme konusunda hızlı bir mutabakat sağladıklarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Bugünkü toplantıda ve NATO Zirvesine kadar, ittifakın "360 derece yaklaşımının" ele alınacağını ifade eden Pistorius, "NATO'daki radar sistemlerimizi tüm yönlere çevirmemizin zamanı geldi." dedi.

Pistorius, ancak bunun, ağırlık noktanın ittifakın doğu kanadı olduğunun unutmadan yapılması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Arktik gibi dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösterdiğini savunan Pistorius, Yüksek Kuzey'in özel bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Almanya'nın Arktik Nöbeti (Arctic Sentry)" misyonuna katılacağını yineleyen Pistorius, "Bu konuda sunabileceğimiz çok şey var. Bildiğiniz gibi, P-8 Poseidon deniz keşif uçağı, A400M uçağı, denizaltılar, fırkateynler, Eurofighter ve hava ikmal yeteneklerimiz gibi." diye konuştu.

Pistorius, "Grönland ile ilgili ihtilafı şu anda az veya çok yatıştırılmış olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna da "Evet" yanıtını verdi.​​​​​​​​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Diyanet, bu yıl ramazan temasını "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak belirledi
5 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Hakkari'de sağlıkçılar zorlu kış şartlarında hastaların imdadına yetişiyor
Suça sürüklenen çocukları "kayıp kuşak" riskinden koruma çağrısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Almanya, NATO Askeri Komitesi Başkanlığı için Genelkurmay Başkanı Breuer'i aday gösterdi

Almanya, NATO Askeri Komitesi Başkanlığı için Genelkurmay Başkanı Breuer'i aday gösterdi

Almanya, "Arktik Nöbeti" misyonuna ilk adımda 4 Eurofighter ile katılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet