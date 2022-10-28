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Dünya

Almanya, İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Almanya İran'da devam eden güvenlik sıkılaştırmasını protesto etmek için İran'ın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Cüneyt Karadağ   | 28.10.2022
Almanya, İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Berlin

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Hem Tahran'daki büyükelçimizin hem de Berlin'deki İran büyükelçisinin dün ilgili dışişleri bakanlıklarında görüşmeye davet edildiğini teyit edebilirim." dedi.

Sasse, "Federal hükümetin tutumunu çok net bir şekilde ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

Almanya, İran'da 16 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis tarafından öldürülmesiyle alevlenen hükümet karşıtı protestoların başlamasından bu yana bu ülkenin büyükelçisini 3. kez Dışişleri Bakanlığına çağırmış oldu.

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