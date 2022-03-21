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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya gelecek haftalarda Ukraynalı mülteci sayısının 8-10 milyonu bulmasını bekliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’dan gelecek haftalarda 8 ila 10 milyon mültecinin beklenmesi gerektiğini söyledi.

Erbil Başay   | 21.03.2022
Almanya gelecek haftalarda Ukraynalı mülteci sayısının 8-10 milyonu bulmasını bekliyor Mariupol'dan tahliyeler sürüyor

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, gün boyunca Ukrayna’daki korkunç durumu ele aldıklarını ve her alanda yeni önlemler almaya çalıştıklarını belirtti.

İkinci Dünya Savaşı’nda sonra en büyük insani krizin yaşandığını ifade eden Baerbock, "Milyonlarca insan kaçıyor. 3 milyonun üzerinde mültecimiz var. Önümüzdeki haftalarda 8 ila 10 milyon arasında mülteci olacağını varsaymak zorundayız." diye konuştu.

Baerbock, bu durumun üstesinden gelmek için mültecilerin Avrupa'da ve Atlantik ötesinde dağıtılmasına ilişkin lojistik açıdan koşulların oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, her ülkede insanların dağıtılmasının sağlanması için "insani merkezlerin" kurulmasına ilişkin bir öneride bulunduğunu aktaran Baerbock, Polonya veya Moldova gibi sınır ülkelerinde sivil halkın mültecileri barındırmak için ellerinden geleni yaptığını, ancak özellikle çocuklar ve gençler ülkeye geldiğinde kreşlere ve dersliklere ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Baerbock, "Bir ülke, tek başına bunun üstesinden gelemez, Ukrayna sınırındaki ülkeler yalnız başına bunun üstesinden gelemez. Bu yüzden önümüzdeki birkaç hafta içinde lojistik açısından 100 binlerce kişiyi dağıtabilmek için hep birlikte elimizden geleni yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun için ilk adımın Almanya’nın Fransa ve Romanya ile Moldova için destekleme platformunun oluşturulması olduğuna işaret eden Baerbock, 5 Nisan’da Berlin’de donörler konferansının düzenleneceği bilgisini paylaştı.

Baerbock, AB’nin, Ukrayna’nın kendisini savunması için mali yardımı artıracağını ve bu yardımın 1 milyar avroya çıkarılacağını kaydetti.

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