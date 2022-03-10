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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya, Fransa ve Polonya bakanları Ukrayna sınırındaki mülteci merkezini ziyaret etti

Cüneyt Karadağ   | 10.03.2022
Almanya, Fransa ve Polonya bakanları Ukrayna sınırındaki mülteci merkezini ziyaret etti

Berlin

Almanya, Fransa ve Polonya'nın içişleri bakanları, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan mülteci toplanma merkezini ziyaret etti.

Korczowa'daki mülteci toplanma merkezine giden Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski mülteciler ile görüştü.

Faeser, Twitter'dan yaptığı açıklamada Ukrayna'dan gelen mültecilere yardım etmenin bir Avrupa görevi olduğunu vurgulayarak, "Avrupa'da bunca acıdan kaçan insanlara karşı hepimizin bir görevi var. Şimdi komşu ülkelere desteği hızla organize etmemiz gerekiyor. Almanya, Polonya'ya çok pratik yardım sağlamaya devam edecek. Örneğin mültecilerin alınması ve lojistik konularında." ifadelerini kullandı.

Faeser, Polonya hükümetine Ukrayna'dan gelen insanlara bu kadar örnek şekilde baktığı için çok minnettar olduğunu kaydetti.



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