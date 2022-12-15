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Dünya

Almanya Federal Meclisi, gaz ve elektrik için tavan fiyat uygulamasını onayladı

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), tüketiciler ve şirketler için gaz ve elektrik fiyatlarına sınırlama getiren yasayı onayladı.

Cüneyt Karadağ   | 15.12.2022
Almanya Federal Meclisi, gaz ve elektrik için tavan fiyat uygulamasını onayladı

Berlin

Kabul edilen yasayla hane halklarının ve şirketlerin hızla artan fiyatlardan korunması amaçlanıyor.

372 milletvekili yasanın lehinde oy kullanırken, 257 milletvekili karşı oy kullandı.

Kabul edilen tavan fiyat uygulaması, hükümetin eylülde hane halklarını ve sanayi kuruluşlarını yüksek enerji maliyetlerinden korumak amacıyla açıkladığı 200 milyar avroluk paketin temel taşını oluşturuyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi için 16 eyalet temsilcilerinden oluşan Federal Konsey tarafından da kabul edilmesi gerekiyor.

Tavan fiyat uygulamasıyla haneler doğal gaz birim başına 12 sentlik, sanayi kuruluşları da 7 sentlik bir indirimden yararlanacak.

Kilovatsaat başına elektrik fiyatı, hanelerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli şirketler için 40 sent ile sınırlandırılacak.

Ciddi enerji krizi

Almanya, gaz arzında kesintilere yol açan ve enerji fiyatlarını rekor seviyelere çıkaran Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya.

Alman hükümeti, sonbaharda gaz tüketimini yüzde 20 azaltmayı hedefleyen enerji tasarrufu kuralları getirdi.

Hükümet, Norveç'ten daha fazla gaz satın alarak, Belçika ve Hollanda'dan boru hatları yoluyla ithalatı artırarak doğal gaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor.

Almanya'nın kuzeyinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri de inşa ediliyor.

Eylülde Kuzey Akım denizaltı boru hatlarında meydana gelen patlamalardan bu yana Almanya, Rusya'dan gaz ithal etmiyor.

Şubatta Ukrayna'da savaş başlamadan önce Rusya, Almanya'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 55'ini karşılıyordu.

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