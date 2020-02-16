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Dünya, Libya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Münih'teki Libya toplantısına ilişkin, "Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti.'' dedi.

Cüneyt Karadağ   | 16.02.2020
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Münih'teki Libya toplantısına ilişkin, "Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti.'' dedi.

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