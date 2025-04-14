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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'deki durumu "felaket" olarak nitelendirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki durumu "felaket" olarak nitelendirdi.

Erbil Başay  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'deki durumu "felaket" olarak nitelendirdi

Berlin

Baerbock, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Dünyadaki fırtınalı durumun ortak bir Avrupa dış politika yaklaşımının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Baerbock, bunun, özellikle Orta Doğu'ya ilişkin ortak bir tutum için de geçerli olduğunu söyledi.

"Gazze'deki durum bir kez daha felakettir." diyen Baerbock, hala birçok esirin kaçırıldığını ve hala Gazze'deki halkın acılarını insani olarak ifade etmenin zor olduğunu vurguladı.

Baerbock, tüm esirlerin serbest bırakılabilmesi ve 2 milyon Filistinlinin yeniden onurlu bir yaşam sürebilmesi için acilen ateşkese dönülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna'daki durum

Ukrayna'daki gelişmeleri de değerlendiren Baerbock, "Sumi'ye yapılan korkunç saldırı, Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'yı yok etmeye ve böylece Avrupa barışına saldırmaya devam etmek istediğini açıkça gösteriyor." diye konuştu.

Baerbock, barışı isteyenlerin Ukrayna'yı koruması ve desteklemesi gerektiğine, bu ülkeyi korumanın ve desteklemenin "barış politikası" olduğuna işaret etti.

Avrupa'daki barışın ancak birlikte güçlü olunduğunda korunabileceğine dikkati çeken Baerbock, "Ukrayna'yı desteklemeyi bırakırsak, saldırgan sadece güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

Baerbock, bazı AB ülkelerinin Ukrayna'ya 2 milyon mermi sağlamayı planladığına değinerek, bunun dörtte birini Almanya'nın temin edeceği bilgisini paylaştı.

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