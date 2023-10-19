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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı ve Fahri Doktora Töreni’nde konuşuyor.
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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'deki durumu "felaket" olarak niteledi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin Gazze'deki yüz binlerce masum insanın içinde bulunduğu insani durumu "felaket" olarak niteledi.

Cüneyt Karadağ  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'deki durumu "felaket" olarak niteledi

Berlin

Baerbock, Ürdün, İsrail ve Lübnan'ı kapsayan seyahati öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Gazze'deki yüz binlerce masum insanın içinde bulunduğu insani durum felaket boyutundadır." diyen Baerbock, "Orada her şeyden yoksunluk var. Uluslararası yardımın, gıda, su ve tıbbi malzemelerin Gazze'deki insanlara hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaşması çok önemli." ifadesini kullandı.

Baerbock, "savaşın Hamas'a karşı yürütüldüğünü, Filistinli sivillere karşı yürütülmediğini" savunarak, "Şimdiye kadar çok sayıda kadın, erkek ve çocuk öldü. Bu savaş, Hamas için, Filistinli siviller için değil." dedi.

Filistinlilerin de çok büyük acılar çektiğine dikkati çeken Baerbock, "İnanılmaz sayıda çocuk şimdiden hayatını kaybetti. Bu nedenle Filistinlilere, onların acılarını da gördüğümüzü açıkça ifade etmek benim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Bakan, Hamas'ın elinde tuttuğu rehinelerin serbest bırakılmasını isteyerek, "Bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bu seyahati, rehinelerin nasıl serbest bırakılabileceği konusunda Hamas'a kanalları olan herkesle konuşmak ve daha fazla temas kurmak için kullanacağım." diye konuştu.

Baerbock, yardım çabalarını koordine etmek üzere Orta Doğu İnsani İşler Özel Temsilcisi atadığını da bildirdi.

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