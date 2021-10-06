Almanya’da Yeşiller üç partili hükümet kurmak için görüşmelere başlamak istiyor
Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Annalena Baerbock, partisinin Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile "üç partili hükümet kurmak" amacıyla görüşmelere başlamak istediğini bildirdi.
Berlin
Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Annalena Baerbock, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, "Parti içi değerlendirmelerimizden sonra bir karar verdik. Şimdi SPD ve FDP ile daha detaylı görüşmeler yapmak akıllıca olacaktır. FDP'ye, üç partili koalisyon görüşmelerine geçmesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.
Baerbock’ın açıklamaları, ülkenin önde gelen siyasi partilerinin 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından koalisyon hükümeti seçeneklerini görüşmek üzere ikili görüşmeleri tamamlamasının ardından geldi.
Kilit parti FDP koalisyon görüşmelerini kabul etti
Öte yandan, FDP Genel Başkanı Christian Lindner, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, FDP ve Yeşiller partisinin ülkenin bir sonraki hükümetini kurmak için ortak bir zemin olup olmadığını görmek amacıyla bu hafta SPD ile görüşmelere başlamaya hazır olduğunu belirtti.
Lindner, "Parti içi değerlendirmelerimizden sonra Yeşillerin SPD ile üç partili hükümet kurmak için görüşmelere başlama önerisini kabul ettik." dedi.
Lindner, üç parti arasındaki ilk görüşmelerin 7 Ekim Perşembe günü gerçekleşmesini beklediğini ifade etti.
Almanya’da Hristiyan Birlik partileri üzerinde baskı artıyor
Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP arasında kurulması muhtemel koalisyon hükümeti, partilerin kırmızı-sarı-yeşil renklerinden dolayı medyada "trafik lambası koalisyonu" olarak isimlendiriliyor.
Öte yandan söz konusu açıklamalar, SPD'nin bir sonraki koalisyon hükümetine liderlik etme şansını artırırken; Almanya’da CDU/CSU partileri üzerinde seçim yenilgisini kabul etmesi ve 16 yıl iktidarda kaldıktan sonra muhalefete geçmesi için daha fazla baskı yapması bekleniyor.
Bu arada Birlik partilerin şansölye adayı ve CDU lideri Armin Laschet'in de zayıf seçim performansı konusunda parti içinde artan baskı nedeniyle istifa edebileceği yönünde Alman basınında spekülasyonlar artıyor.
Ülkede 26 Eylül’de yapılan genel seçimde SPD, oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu.
Hükümeti kurmak için kilit durumda yer alan FDP yüzde 11,5, Yeşiller de yüzde 14,8 oy almıştı.
Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP arasında kurulması muhtemel koalisyon hükümeti, partilerin kırmızı-sarı-yeşil renklerinden dolayı medyada "trafik lambası koalisyonu" olarak isimlendiriliyor.