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Dünya

Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına etkili oluyor

Almanya’nın güneyindeki Bavyera eyaletinde şiddetli yağış, fırtına ile dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Erbil Başay  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına etkili oluyor

Berlin

Niederbayern Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Straubing bölgesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda caddeyi ve evlerin bodrum katlarını su bastı.

Bölgede fırtınadan dolayı ağaçların devrilmesi sonucu bazı caddeler trafiğe kapandı.

Ratzing kentinde yıldırım düşen bir evin üst katında yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi yangını söndürmeye çalışırken hafif yaralandı.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’ye bağlı Bayerischer Rundfunk’un haberine göre de Garmisch-Partenkirchen bölgesindeki Bad Bayersoien kentinde fırtına ve dolu yağışından dolayı 150 evin çatısı uçtu ve çok sayıda araç zarar gördü.

Traunstein kentinde bağlı Kammer beldesinde fırtınanın etkisiyle vinç bir evin üzerine devrildi. Binanın çatısı ağır zarar görürken kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Aichach-Friedberg bölgesindeki Kissing kentinde yaşlılar yurdunun çatısı uçtu. Yurtta yaşayan yaklaşık 106 kişi tahliye edildi.

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