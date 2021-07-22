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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da bir basın kuruluşunun yeni binasının açılışında konuşuyor.
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Dünya

Almanya’da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 176’ya yükseldi

Almanya'da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 176’ya yükseldiği bildirildi.

Erbil Başay   | 22.07.2021
Almanya’da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 176’ya yükseldi Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, Mainz kentinde yaptığı açıklamada, eyalette ölü sayısının 128’e çıktığını söyledi.

Bu sayının artabileceğini belirten Dreyer, arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewentz de hala 155 kişinin arandığını belirterek, "Böyle bir olaydan bir hafta sonra, kayıp insanların hala hayatta olma şansı azalıyor." dedi.

Lewentz, yaşamını yitiren 62 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, 766 kişinin de yaralı olarak hastanede bulunduğunu kaydetti.

Daha önce sellerde ölenlerin sayısı 48 olarak açıklanan Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bu sayı 47 olarak düzeltildi.

Bavyera eyaletinde ise 1 olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış olmazken, ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı.

Öte yandan Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD), selden etkilenen bölgelerde hafta sonunda şiddetli yağışların beklendiği uyarısı yapıldı.

Almanya'da geçen hafta Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışlar sellere sebep olmuştu.

Selin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma ile enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

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