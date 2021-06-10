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Dünya, Koronavirüs

Almanya’da BioNTech-Pfizer aşısı belirli hastalıkları olan 12 yaş üstü çocuklara tavsiye edildi

Almanya'da, BioNTech-Pfizer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının belirli hastalıkları olan 12 yaş üstü çocuklara uygulanması tavsiye edildi.

Erbil Başay   | 10.06.2021
Almanya’da BioNTech-Pfizer aşısı belirli hastalıkları olan 12 yaş üstü çocuklara tavsiye edildi

Berlin

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), Kovid-19’u ağır geçirme olasılığından dolayı belirli hastalıkları olan gençlerin ve çocukların BioNTech-Pfizer aşısı olmasını tavsiye etti.

Herhangi bir hastalığı olmayan 12-17 yaşındaki çocuk ve gençlerde şu an için aşının uygulanmasının genel olarak önerilmediği aktarılan açıklamada, ancak doktor tavsiyesi sonrasında çocuğun ve ebeveynin isteğiyle aşının bu gruba da uygulanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu belirli hastalıklar arasında obezite, çeşitli kalp hastalıkları, kronik akciğer ve kronik böbrek rahatsızlıkları, Down sendromu ve diyabet sayıldı.

STIKO Başkanı Thomas Mertens, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada bu kararı verirken faydaları ve olası riskleri tartmak gerektiğini belirterek, 12-17 yaşındakilerin Kovid-19 ile ciddi şekilde hastalanma riskinin düşük olduğunu belirtti.

Mertens, Almanya'da bu yaş grubunda sadece 2 ölüm vakası meydana geldiği bilgisini paylaşarak her iki kişide ciddi ön hastalığın bulunduğunu aktardı.

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), mayıs sonunda BioNTech-Pfizer aşının 12-15 yaş grubuna yapılmasını onaylamıştı.

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