Dolar
8.39
Euro
9.86
Altın
1,788.89
ETH/USDT
3,108.70
BTC/USDT
47,374.00
BIST 100
1,457.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcu Sacha Boey, yarın akşam Danimarka temsilcisi Randers ile yapacakları maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Almanya’da 2030'e kadar trafiğe yeni çıkacak araçların yüzde 80’inin elektrikli olması bekleniyor

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin merkezi Almanya’da 2030 yılına kadar trafiğe kaydı yapılacak araçların yüzde 80’inin elektrikli araçlardan oluşması bekleniyor.

Bahattin Gönültaş   | 25.08.2021
Almanya’da 2030'e kadar trafiğe yeni çıkacak araçların yüzde 80’inin elektrikli olması bekleniyor

Berlin

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ülkesindeki elektrikli araçlara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya’da birkaç yıl içinde elektrikli hareketlilikte önemli bir atılım beklediğini kaydetti.

Ülkede 2030 yılına kadar trafiğe kaydı yapılacak araçların yüzde 80’inin elektrikli araçlardan oluşmasının beklendiğini belirten Altmaier, “Bu gelecek için büyük bir adım” dedi.

Ülkesindeki ekonomik toparlanmanın devam etmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Altmaier, Kovid-19 salgınında 4. dalga endişelerine rağmen Almanya'da istikrarlı bir ekonomik toparlanma beklediğini söyledi.

Altmaier, “İki kez aşılanmış kişiler veya Kovid-19 hastalığını geçirip, iyileşenler için artık herhangi bir kısıtlama uygulamak zorunda olmadığımız konusunda net bir bakış var. Bu da ekonomik faaliyetlerin yıl boyunca önemli bir seviyede gerçekleşmesini sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, daha önce 2030 yılına kadar yollarda 10 milyon elektrikli araç öngörürken, 17 Temmuz'da bu beklentisini 14 milyon adede yükseltmişti.

Ülkenin 2030 yılında enerji tüketiminin de özellikle elektrikli otomobillerin yüksek elektrik talebiyle 645-665 terrawat/saate çıkarak, önceki varsayımlardan yüzde 15 daha fazla artış göstermesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1287 kişi hayatını kaybetti
'TURKOVAC' faz 3 çalışması kapsamında Kayseri'de gönüllülere uygulanmaya başlandı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 661 bini geçti
Samsun Sağlık Müdürü Oruç: Yoğun bakımdaki hastalarımızın yarısı hiç aşı olmamış kişiler
Almanya'da Kovid-19'a karşı aşılananların sayısı 100 milyonu aştı

Benzer haberler

Almanya’da 2030'e kadar trafiğe yeni çıkacak araçların yüzde 80’inin elektrikli olması bekleniyor

Almanya’da 2030'e kadar trafiğe yeni çıkacak araçların yüzde 80’inin elektrikli olması bekleniyor

Çevre dostu elektrikli araçlar daha ekonomik ve rahat seyahat imkanı sunuyor

Adana'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetlendi