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Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Bu Amerika Birleşik Devletleri için tarihi bir dönüm noktasıdır

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylara ilişkin "Bu, Amerika Birleşik Devletleri için tarihi bir dönüm noktasıdır ve liberal demokrasiye bir saldırıdır" dedi.

Cüneyt Karadağ   | 07.01.2021
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Bu Amerika Birleşik Devletleri için tarihi bir dönüm noktasıdır

Berlin

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olayları, "liberal demokrasiye saldırı" olarak niteledi.

Steinmeier, Berlin'de yaptığı basın açıklamasında, ABD Kongre binasının basılmasına tepki gösterdi.

Söz konusu görüntülerin, yalanların demokrasiye yönelik bölünme, küçümseme, nefret ve kışkırtmanın sonucu olduğunu belirten Steinmeier, "Bu, Amerika Birleşik Devletleri için tarihi bir dönüm noktasıdır ve genel olarak liberal demokrasiye bir saldırıdır." dedi.

Steinmeier, özgür seçimlerin bir sonucu olarak iktidarı devretmenin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak Kongreye yapılan saldırının bu temel taşı hiçe sayan görevdeki bir başkanın kışkırtması sonucu olduğunu

"Demokrasi meşalesi yeniden parlayacak"

ABD'den gelen görüntülerin kendisini sarstığını belirten Steinmeier, dünyadaki en eski ve en güçlü demokrasinin bile ne kadar savunmasız olduğunun görüldüğünün altını çizdi.

Almanya Cumhurbaşkanı, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden ve tüm dürüst demokratlarla çalışmak istediklerine işaret ederek "Demokrasi meşalesi yeniden parlayacak. Bu kendiliğinden olmaz. Kongrenin görüntülerini görüyoruz, farklı bir biçimde ve boyutta da olsa demokrasi karşıtlarının meclisimizin basamaklarını işgal ettiği zamanki görüntüleri de unutmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nefret ve kışkırtmaların demokrasi için tehlike oluşturduğuna dikkati çeken Steinmeier, "Yalanlar ve şiddet, demokrasiyi tehlikeye atar." uyarısında bulundu.

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