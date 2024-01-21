Dolar
30.22
Euro
32.95
Altın
2,028.27
ETH/USDT
2,455.50
BTC/USDT
41,568.00
BIST 100
7,996.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul’da "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izlemesi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı: Aşırı sağa karşı sokaklara çıkanlar hepimizi cesaretlendiriyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkede aşırı sağa karşı sokağa çıkan yüz binlerce göstericinin herkesi cesaretlendirdiğini söyledi.

Erbil Başay  | 21.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Almanya Cumhurbaşkanı: Aşırı sağa karşı sokaklara çıkanlar hepimizi cesaretlendiriyor

Berlin

Steinmeier, yayımladığı video mesajında yüz binlerce kişinin bu hafta sonu da Almanya’nın birçok yerinde sokaklara çıktığına işaret ederek, "Hepsi birbirinden farklı ancak hepsinin ortak yanı bulunuyor. Onlar, şimdi insan düşmanlığına ve aşırı sağa karşı ayağa kalkıyor." ifadelerini kullandı.

Bu insanların gelecekte de özgürce ve barış içinde birlikte yaşamak istediğini vurgulayan Steinmeier, "Bu insanlar hepimizi cesaretlendiriyor. Onlar, cumhuriyetimizi ve anayasamızı, anayasanın düşmanlarına karşı savunuyor. Onlar, insanlığımızı savunuyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, şimdi tüm demokratların ittifak içinde olmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Demokrasimizin geleceği, demokrasi karşıtlarının sesinin kuvvetine değil demokrasiyi savunanların gücüne bağlıdır. Birlikte daha güçlü olduğumuzu gösterelim." çağrısında bulundu.

Almanya’nın çeşitli kentlerinde dün ve bugün yüz binlerce kişi, aşırı sağa karşı düzenlenen gösterilere katılmıştı.

Postdam şehrinde Kasım 2023'te aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisinden politikacıların ve bazı Hristiyan Demokrat Partisi üyelerinin, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan zorla sınır dışı edilmesini öngören plan üzerinde gizlice görüştükleri ortaya çıkmıştı.

Avusturya'daki aşırı sağcı "Kimlikçi Hareketi"nin eski lideri Martin Sellner'in de katıldığı toplantıda sığınmacıların, ülkede kalma hakkı bulunan yabancıların ve Avrupa kültürünü benimsemeyen Alman vatandaşlarının sınır dışı edilmesini öngören planın görüşüldüğü belirtilmişti.

Gizli görüşmenin ortaya çıkması üzerine ülkede AfD'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalar başlamış, halk da son dönemde aşırı sağa ve AfD'ye tepki göstermek için sokaklara çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyinin Filistin konulu toplantısına katılacak
Kastamonu'da heyelan nedeniyle kayan yolda çalışma yürütülüyor
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybetti
İstanbul Valisi Gül, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı inceledi

Benzer haberler

Almanya Cumhurbaşkanı: Aşırı sağa karşı sokaklara çıkanlar hepimizi cesaretlendiriyor

Almanya Cumhurbaşkanı: Aşırı sağa karşı sokaklara çıkanlar hepimizi cesaretlendiriyor

Köln'de 50 bini aşkın kişi, aşırı sağa karşı gösteri yaptı

Berlin'de binlerce kişi, aşırı sağcı AfD'ye karşı gösteri yaptı

Köln'de binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı

Köln'de binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri yaptı
Milli İstihbarat Akademisinin ilk raporu yayımlandı

Milli İstihbarat Akademisinin ilk raporu yayımlandı
İtalya'da neofaşist grupların etkinliğinde faşist selamın kullanılması tepki çekti

İtalya'da neofaşist grupların etkinliğinde faşist selamın kullanılması tepki çekti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet