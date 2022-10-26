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Dünya

Almanya, Çinli Cosco'nun en büyük limandaki bir terminalde yüzde 24,9 hisse almasına izin verdi

Almanya'da Bakanlar Kurulu, Hamburg'daki en büyük limanın hisselerinin bir bölümünün Çin merkezli nakliye şirketi Cosco'ya satışını onayladı. Satışa, Cosco'nun yüzde 35'lik hisse alma teklifinin yüzde 24,9'a indirilerek onaylanması dikkati çekti.

Bahattin Gönültaş, Cüneyt Karadağ   | 26.10.2022
Almanya, Çinli Cosco'nun en büyük limandaki bir terminalde yüzde 24,9 hisse almasına izin verdi

Berlin

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çinli şirketin limanda üç terminalden birinin yüzde 24,9'lik hissesini satın almasına Bakanlar Kurulu'nun onay verdiği belirtildi.

Geçen yıl, Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg limanında faaliyet yürüten lojistik firması HHLA ile Cosco Shipping Ports arasında yapılan görüşmeler sonucu Çinli şirket, limanda üç terminalden birinin yüzde 35'lik hissesini 65 milyon dolara satın almak için teklif vermişti.

Pekin'in, Berlin'i teklifi "siyasileştirmeme" çağrısına ve Hamburg liman otoritesinin bunun Alman ekonomisine zarar verebileceği konusunda uyarmasına rağmen Alman hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi, yatırımı onaylayıp onaylamama konusunda bölünmüş durumdaydı.

Alman hükümeti içinde Cosco'nun liman terminaline olası katılımı konusunda anlaşmazlık bulunuyor. Sosyal Demokrat Partili Başbakan Olaf Scholz, bu satışı gerçekleştirme konusunda istekli davranırken, Ekonomi ve Dışişleri Bakanları, Çin yatırımına karşı çıkmıştı.

Scholz, 7 yıl kadar Hamburg Belediye Başkanlığı yapmıştı.

Alman kabinesinin limandaki satışa, Cosco'nun yüzde 35'lik hisse alma teklifini yüzde 24,9'a indirerek onay vermesi dikkati çekti.

Alman hükümeti, bunu "Çinli şirketin bloke edici bir azınlığa sahip olmasını ve söz konusu liman terminalini işleten HHLA şirketinin kararlarını etkileyebilmesini engellemek" olarak değerlendirildi.

Hamburg Limanı yetkililerine göre, Çinli şirketle anlaşma, Antwerp ve Rotterdam limanlarına karşı rekabette önemli bir adım olacak.

Bu arada, Scholz'un G20 Liderler Zirvesi öncesi gelecek ayın başında iş insanlarının oluşturduğu bir heyetle Çin'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Çin devletine ait China Cosco Shipping Corporation'ın yan kuruluşu olan Cosco Shipping Ports'un hisseleri Hong Kong borsasında işlem görüyor.

Almanya Cumhurbaşkanından Çin'e bağımlılık uyarısı

Öte yandan, salı akşamı Ukrayna ziyareti sırasında ARD'nin "Tagesthemen" programında konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Çin'e aşırı bağımlı olunmaması konusunda uyarıda bulundu.

Steinmeier, "Gelecek için dersler çıkarmalıyız ve ders çıkarmak da mümkün olan her yerde tek taraflı bağımlılıkları azaltmamız gerektiği anlamına geliyor. Bu özellikle Çin için de geçerli. Çin'in komşularıyla çok daha yoğun bir şekilde konuşmamız çok önemli ancak bu kesinlikle Çin'le olan ticari ilişkilerimizin, ekonomik ilişkilerimizin yerini alamaz. Ancak Güneydoğu Asya, Doğu Asya ile ilişkilerimizi yeniden dengeleyebileceğimizi düşündüğüm 700 milyon nüfuslu bir bölge." ifadelerini kullandı.

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