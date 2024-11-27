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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya, bu yıl İsrail'e en az 131 milyon avroluk silah satışı yaptı

Almanya'nın bu yıl kasım ayı ortasına kadar İsrail'e en az 131 milyon avroluk silah ihracatı yaptığı bildirildi.

Mesut Zeyrek  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Almanya, bu yıl İsrail'e en az 131 milyon avroluk silah satışı yaptı

Köln

Alman Federal Meclisi muhalefet partilerinden Sahra Wagenknecht İttifakının (BSW) sunduğu soru önergesine Ekonomi Bakanlığının verdiği yanıta göre, Alman hükümeti, 18 Ekim'den 19 Kasım'a kadar olan dönemde 20,3 milyon avro ile "çeşitli teçhizatlar" başlığı altında olmak üzere İsrail'e 23,6 milyon avro değerinde silah sevkiyatına izin verdi.

Soru önergesine verilen yanıtta, Almanya'dan İsrail'e bu yıl kasım ayı ortasına kadar en az 131 milyon avroluk silah ihracatı yapıldığı ortaya çıktı.

Alman hükümeti İsrail'e gönderilen silah sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

En son şubatta onay verilen kategoride küçük silahların yanı sıra muharebe tankları ve denizaltıların olduğu belirtildi.

Ülkede İsrail'e yapılan silah sevkiyatı konusunda tartışmalar da yaşanıyor.

Latin Amerika ülkesi Nikaragua'nın Almanya'yı silah ihracatı nedeniyle "İsrail'in Filistin'deki soykırımına suç ortaklığı yapmakla" suçlayan davası, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanında bekliyor.

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