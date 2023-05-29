Dolar
20.06
Euro
21.53
Altın
1,944.47
ETH/USDT
1,900.70
BTC/USDT
27,868.00
BIST 100
4,725.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, Solingen faciasında hayatını kaybeden 5 Türk'ü andı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcılar tarafından kundaklanan evde yaşamını yitiren Genç ailesinin fertlerini andı.

Cüneyt Karadağ  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Almanya Başbakanı Scholz, Solingen faciasında hayatını kaybeden 5 Türk'ü andı

Berlin

Scholz, Solingen faciasının 30. yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bundan 30 yıl önce Solingen'de karanlık bir gündü. Aşırı sağcıların Türkiye kökenli 5 kişiyi öldürmesi bize burada yaşayan herkesi korumamız, suçluları cezalandırmamız ve mağdurlara yardım etmemiz gerektiğini hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Çeşitlilik içeren topluma saygı duyarak çok şeyin başarılabileceğini belirten Scholz, paylaşımında ayrıca hayatını kaybeden Gürsün İnce, Hatice Genç, Gülüstan Öztürk, Hülya Genç ve Saime Genç'in isimlerinin yer aldığı kundaklanan evin fotoğrafına da yer verdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de Instagram hesabından Solingen faciasında kundaklanan evin fotoğrafını paylaşarak, "30 yıl önce, dört aşırı sağcı Solingen'de bir Türk ailenin evini ateşe verdi. Alevler içinde Gürsün İnce, Gülüstan Öztürk, Hatice, Saime ve Hülya Genç hayatını kaybetti. Saldırı 1990'ların başında aşırı sağcı dalgasının doruk noktası oldu" ifadelerine yer verdi.

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'de Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra serbest bırakıldı.

Kimlikleri gizli tutulan failler, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta tır ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Dışişlerinden, Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasına kınama
Dışişleri Bakanlığı: Solingen saldırısından bu yana Avrupa'da ırkçılık arttı
Türkiye ve dünya gündemi
Ayasofya Camisi'nde İstanbul'un fethi programı düzenlendi

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Scholz, Solingen faciasında hayatını kaybeden 5 Türk'ü andı

Almanya Başbakanı Scholz, Solingen faciasında hayatını kaybeden 5 Türk'ü andı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet